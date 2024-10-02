今年4月にデビューした11人組ガールズグループ「ME:I」がRayに初登場！キラキラと輝く彼女たちは、グループ名に込められた意味どおりまさに“未来のアイドル”。今回は、MIUとAYANEのファッションやメイク論に迫ったよ。プライベートが垣間見える回答にも注目です♡ME:I日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」を勝ち抜いた11人によって結成されたガールズグループ「ME:I」がRayに初登場！