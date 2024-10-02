今年4月にデビューした新人演歌歌手の小山雄大（21）が2日、千葉・市原市の高瀧神社で、デビュー曲「道南恋しや」のヒット祈願を行った。この記事の写真を見る澄んだ秋の風が吹く同神社に、チェック柄のスーツ姿で登場した小山。「とても緊張しましたが、今日のご祈祷（きとう）でまた改めて、『道南恋しや』をさらにヒットさせるぞ、と気合が入りました」と話した。この日は集まった地元の人々を前に同曲を披露。「高瀧神社は縁結