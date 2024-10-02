10月12日にグランドオープンする蒲郡市竹島水族館は市外からの観覧料を市民（500円）の2・4倍の1200円に料金改定する。同館の観覧料は昨年度までの観覧料は市内外にかかわらず500円だった。物価高騰などのため、今年4月から市外からのみ観覧料を900円に変更。グランドオープン後はさらに300円値上げし、1200円とする。市観光まちづくり課の担当者は「市民サービスのため、市民の観覧料は据え置くが、水族館を維持していくた