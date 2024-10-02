KinKi Kids堂本剛（45）が2日、大阪市内で、主演映画「まる」（荻上直子監督、18日公開）の大阪芸大とのコラボイベントに出席した。「金田一少年の事件簿上海人魚伝説」（97年）以来、27年ぶりの単独主演作となる。美大を卒業した後、アートで身を立てられず、人気現代美術家のアシスタントをしている主人公・沢田を演じる。大阪・あべのハルカスにある大阪芸大スカイキャンパスで、同大の美術学科の学生たちが、高さ2メートル、