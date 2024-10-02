ヤクルト・青木宣親外野手（４２）が２日の広島戦（神宮）で引退試合に臨み、第２打席で芸術的な流し打ちを披露し、大きな話題を呼んでいる。今季限りでの現役引退を表明していた青木は「１番・中堅」で先発出場。第１打席こそ床田の直球で遊ゴロに打ち取られたが、２回二死一塁で迎えた２打席目ではきっちりとやり返した。カウント１―２から４球目の外角高めへの直球を逆らわずにはじき返すと、左前へ運んで「Ｈ」ランプを点