【モデルプレス＝2024/10/02】元乃木坂46の阪口珠美が1日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服のコーディネートを公開した。【写真】阪口珠美、太ももからスラリ◆阪口珠美、美脚際立つ私服コーデに反響阪口は「最近のお洋服 きっと秋は一瞬だろうなぁ…秋を楽しみたいです」と私服姿を公開。オフホワイトのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、美しくスラリと伸びた脚を披露した。この投稿には「可愛すぎる」「スタ