この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いもす(@imos)さんの小1の息子さんのエピソードです。小学生になり初めての自由研究で「つよいはしをつくる」をテーマにしたという息子さん。1kgの重さに耐えられる橋をLaQというブロックを使って作ることにしたそうなのですが、一番初めに作った橋がそもそも想像を超えてくるものだったそう。最終的にできた橋の完成度はいかに…？その探究心