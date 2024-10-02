大人向けプラレールシリーズ 「プラレール リアルクラス」「トワイライトエクスプレス」「201系通勤電車（JR西日本・ウグイス）」が、2024年11月23日（土）発売！高級感とリアリティ溢れる車両をコレクションにどうぞ。「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」を両立した、大人向けプラレールシリーズ「プラレール リアルクラス」から、「プラレール リアルクラス トワイライトエクスプレス」と「プラレール リアルクラス 201系通勤