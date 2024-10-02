回転寿司チェーン「くら寿司」の高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の商品として、「モンブランパフェ」が10月4日（金）から期間・数量限定で登場する。また、TVアニメ『ONE PIECE』との新たなコラボメニューも登場。＞＞＞秋スイーツや『ONE PIECE』コラボメニューを見る（写真13点）『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の