今でも古さを感じさせないスタイリングBMW i3を新車で購入した人は、かなり未来志向だったに違いない。登場は2013年で、その頃としてはクラス最高の完成度をAUTOCARでは絶賛している。惜しまれつつ、2022年7月に生産終了を迎えた。【画像】今も古さを感じさせないBMW i3同時期のHVスーパーカー i8現行のi4とi5、i7も全155枚i3は6年間の月日をかけて開発され、極めて高水準な技術が投入されていた。航続距離は10年前では優