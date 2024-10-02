10月3日より、毎週木曜よる11時56分からTBS系28局全国同時で放送が開始されるTVアニメ『アオのハコ』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了してい