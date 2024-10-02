面識のない男性に暴行を加えけがをさせた疑いで、レゲエ活動をする42歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは愛知県名古屋市に住む、野々垣賢太容疑者です。警察によりますと野々垣容疑者は今年1月、他の男らと共謀し、三重県津市にある高速道路のサービスエリアで、面識のない男女グループに対し「何いきって歩いとんねん」と因縁をつけ暴行し、当時45歳の男性にけがをさせるなどした疑いがもたれています。男性は、あごや胸に全