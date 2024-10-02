「格闘技・ＯＮＥＦＩＧＨＴＮＩＧＨＴ２５」（５日、タイ・ルンピニースタジアム）女子アトム級ワンマッチでジヒン・ラズワン（マレーシア）と対戦する三浦彩佳（ＴＲＩＢＥＴＯＫＹＯＭ．Ｍ．Ａ）が、このほど、試合前の心境を語った。ＯＮＥでの三浦は王者ション・ジンナンにタイトル挑戦するなどストロー級で活躍する一方、１月の日本大会ではアトム級で平田樹に判定勝ち。今回はアトム級２連戦となる。ラズワ