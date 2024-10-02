お笑いコンビ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔が１日、自身のインスタグラムを更新。同日、第１０２代首相に選出された自民党の石破茂氏に「ネタにされたくないなら頑張れよ」などとメッセージを送った。村本はインスタグラムで、２０１７年に放送されたテレビ大阪「わざわざ言うテレビ」で石破氏と共演した際の写真を掲載。「番組で対談したことあるけどナマズのようにヌルヌルっと本質から逃げるのが上手いって印象だった