『PLAY VOL.159』が11月22日（金）に東京・渋谷La.mamaで開催されることがわかった。 『PLAY』は、渋谷La.mamaが企画するツーマンライブシリーズ。今回の『PLAY VOL.159』には、LEO IMAI（LEO今井、岡村夏彦、シゲクニ、白根賢一）とNo Busesの2組が出演する。 『PLAY VOL.159』のチケットは、イープラスにて10月6日（日）まで先行受付中。なお、10代は無料で入場可能とのこと。そのほか詳細は、渋谷La.mamaの