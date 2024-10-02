神戸で活躍中の演劇ユニット・神戸セーラーボーイズ（以下、神戸セラボ）が神戸のまちをナビゲートする連載『神戸セラボ探検日誌』。第3弾は、10月3日（木）から神戸三宮シアター・エートーで上演するBoys☆Act ～maple『果てなき夢のその先へ』【note.2～3】にちなみ、グループ最年長の明石侑成と、音楽的才能を発揮し「若きマエストロ」の異名をほしいままにする元