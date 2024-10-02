スピッツ初の大規模展覧会『SPITZ,NOW! ～ロック大陸の物語展～Special Supporter マイナビ』が、11月8日(金)から来年1月15日(水)まで、東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)にて開催される。 本展覧会は、アルバム『ひみつスタジオ』を引っ提げて開催された全国ツアー『SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”』に関する展示を中心に、スピッツの現在地を体感し、そしてこれか