THE ORAL CIGARETTES主催のイベント『PARASITE DEJAVU 2024 ～2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX～』が、10月5日（土）と6日（日）に、大阪の泉大津フェニックスにて開催される。例年通りDAY1はワンマンショウ、DAY2はオムニバスショウという形式。DAY2に出演するのはオーラルを含むロックバンド8組で、オーラルのファンならば馴染みのあるバンドばかりが揃った。そして今回、公私ともに交流のあ