クジラ夜の街のメジャー2ndフル・アルバム『恋、それは電影』にも収録されている配信シングル「雨の魔女」が、『BOOM BOOM BOOM』10月度CMソングに決定した。 『BOOM BOOM BOOM』は、12の音楽ストリーミングサービスで聴ける今後の音楽シーンを先取りできるプレイリストや、プレイリストでレコメンドしたアーティストや楽曲をVJの小関裕太と、 BOOM BOOM BOOM BROTHERのほしのディスコが紹介するレ