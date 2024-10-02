ZAZEN BOYSが10月27日に日本武道館にて開催する『ZAZEN BOYS MATSURI SESSION』のグッズ事前先着販売が決定した。 すべて向井秀徳が方眼紙と定規と墨汁、Tombowのエンピツ、Photoshopを駆使して描きデザインしたものとなっている。 また、事前販売のみの受注限定アイテムもあり。販売期間は10月2日（水）18:00から10月9日（水）23:59まで。 『ZAZEN BOYS MATSURI SESSION』