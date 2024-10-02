広島市で今シーズン初めてのインフルエンザによる学級閉鎖が報告されました。市は感染対策を呼びかけています。 広島市によりますと東区の広島桜が丘高校で１年生１１人がインフルエンザに感染し、１日から４日まで１クラスで学級閉鎖となりました。 市内でインフルエンザによる学級閉鎖が報告されたのは今シーズン初めてです。 市は流行のレベルは下回っているもの、今後本格的な流行シーズンを迎えるとして