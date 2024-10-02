9月に九州運輸局から改善指示を受けたばかりの熊本市電でまたインシデントです。 【写真を見る】「右折車に気をとられ」熊本市電が赤信号見落とし交差点へトラブルは今年14件目 9月には国が“改善指示” 熊本市交通局によりますと、10月2日午後0時20分ごろ、熊本市中央区花畑町の交差点で、健軍町発・田崎橋行きの市電が市電用の赤信号を見落とし、交差点を通過しました。 車との衝突はなく、乗客約40人にけがはありませんで