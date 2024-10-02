「陸上自衛官の息子が自ら命を絶ったのは、教官によるパワハラが原因」だとして、男性の両親が国などに損害賠償を求めた裁判で、福岡高裁は熊本地裁の判決を変更して賠償額を増額する判決を命じました。 【写真を見る】陸自いじめ22歳死亡 高裁判決で国の賠償「増額」220万円から約6700万円に福岡高裁 この裁判は2015年、陸上自衛隊西部方面隊（熊本・東区）で、当時22歳の男性自衛官が教官2人から「殺してやりたい」などの暴