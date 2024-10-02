ニューヨークのシナゴーグから通りに伸びる監視カメラ＝２０１７年３月３日、ニューヨーク市/Drew Angerer/Getty Images/File（ＣＮＮ）イスラエルをめぐる情勢の緊迫化などを受け、全米各地でユダヤ系住民の多い地区や礼拝施設のパトロールが強化されている。イスラエルは１日、イランによる大規模なミサイル攻撃を受けた。また、ユダヤ暦では２日から祝祭日が始まる。米当局者らがＣＮＮに語ったところによると、警官の増員は用