『冷凍豆腐レシピ77』(小学館)の著者で料理研究家の島本美由紀氏が、10月2日「豆腐の日」にあわせ、「冷凍豆腐」のアレンジレシピを紹介している。豆腐がボリュームおかずに大変身○「冷凍豆腐」とは?安価で安定的に手に入る食材として定番の「豆腐」だが、冷凍することで食感がまるで肉・魚のようになるという。島本氏によれば、冷凍豆腐には「食べ応えがあるから料理のボリュームアップ」「肉や魚の代わりに使えてコスパがいい」