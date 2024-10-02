2018年5月に亡くなった歌手の西城秀樹さんの長男・木本慎之介さん（21）が2024年10月1日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、「かっこいいです」などと話題になっている。「自然体で良いですね」木本さんは、元総合格闘家・朝倉未来さんの芸能事務所「MAPROMOTIONS」に所属している。特技は、歌やドラム、サッカー。バラエティー番組「ダウンタウンDX」（日本テレビ系）に以前出演した。そんな木本さんが1日、朝