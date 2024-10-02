俳優の寺田心が2日までに、横浜流星が主演する2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）の公式インスタグラムに登場。激変した姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。【写真】寺田心16歳、激変した姿で大河に出演「一瞬誰かと思った」（2枚）連日、驚くほど鍛えられた肉体や、急激に身長が伸びたことなどが話題になっている寺田。今回は「『御三卿』のひとつ田安徳川家の七男･田安賢丸。の