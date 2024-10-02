雑誌「小悪魔ageha」のモデルを務める伊藤桃々が2日までに、エックスを更新。自身のソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「顔を全部整形してます」ギャルモデル23歳、大胆な“スタイル抜群”ショット（18枚）普段からインスタグラムにて、水着姿や抜群のスタイルが際立つ私服姿を披露している伊藤。先日は、「大人っぽい印象から幼く、ばぶみ出したかった私のアプデ紹介します」とつづり、自身の整