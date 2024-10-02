幸せに向けて出発進行。そんな掛け声が聞こえてきそうなユニークな鉄道の旅をJR九州が豪華列車で検討しています。 或る列車 2015年に運行を開始した特急「或る列車」。 週3回、由布院と博多を結ぶこの列車は黄金に輝く車両が目を引きます。 およそ3時間の旅路では九州の食材をいかしたコース料理が提供されています。 乗車は完全予約制で大人1人3万5000円からという豪華な鉄道の旅ですがJR九州は