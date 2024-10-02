宮崎空港で不発弾が爆発しました。不発弾が突然爆発するということはあるのでしょうか。自衛隊で地雷などを処理する部隊に所属し、現在はカンボジアで不発弾などの撤去に取り組む高山良二さんの解説です。【画像】爆発の要因は衝撃、熱、電気のどれ？不発弾などの撤去に取り組む専門家に聞く■専門家も「経験がなく、説明がつかない」―今回の爆発の映像からどんなことが分かりますか？恐らく中規模の威力のある不発弾です。