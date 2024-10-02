能登半島などの絶品グルメが集結。「食べて応援したい」という人で会場は大にぎわいです。■能登など「絶品グルメ」大集結！甘い脂に柔らかい肉質。石川県のブランド牛肉「能登牛」です。地元の焼き肉店が手掛ける和牛弁当「能登牛極味重」。こうした能登の絶品グルメを楽しめるのは、東京・池袋の東武百貨店で2日から8日まで開催する「北陸・信越展」です。今年、震災や豪雨の被害に遭った能登半島からも「ご当地グルメ」