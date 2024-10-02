江戸時代中期の絵師・伊藤若冲（じゃくちゅう）（1716〜1800）と円山応挙（1733〜95）が合作した屛風（びょうぶ）が新たに見つかり、大阪中之島美術館（大阪市）が2日、東京都内で報道陣に公開した。2人は当時の京都画壇を代表する絵師で、合作が確認されたのは初めて。公開された伊藤若冲（左）と円山応挙の合作=2024年10月2日、東京都千代田区、杜宇萱撮影新たに確認されたのは若冲「竹鶏（ちっけい）図屛風」（