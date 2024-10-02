東京都小池百合子知事は松本明子・環境局長（59）を副知事に起用する方針を固めた。都関係者への取材でわかった。開会中の都議会に人事案を提出し、4日の本会議で同意される見通し。松本氏が就任すれば、女性の副知事は猪熊純子氏以来、5年ぶりとなる。任期は4年。松本氏は産業労働局次長・理事（働く女性応援担当）を務め、今年4月に環境局長に就任。4人の副知事のうち、2021年に就任した潮田勉副知事が退任する方向で調