KAT−TUN亀梨和也（38）が2日、都内で行われた「DMM TVまつり」に登壇した。配信サービスDMM TVのオリジナルドラマ「外道の歌」（12月6日配信開始）で窪塚洋介（45）とダブル主演。壮絶な過去を背負う復讐（ふくしゅう）屋コンビ役で初共演を果たす。亀梨が長髪となった新ビジュアルも解禁され、窪塚は「現場にすごい良い女いるなと思ったら亀ちゃんだった。ロン毛なんで」と笑いを誘った。窪塚との共演が念願だったという亀梨は「