（花蓮中央社）東部・花蓮県富里郷と北海道美唄市は1日、友好交流協定を締結した。郷公所（役場）は、文化や経済、産業、芸術、農業、観光などさまざまな分野での交流がより進展すると期待を寄せている。協定の締結は粘信士（ねんしんし）台北駐日経済文化代表処札幌分処長（総領事）の働きかけにより約1年の準備期間を経て実現。調印はオンラインで行われた。富里郷の江東成郷長は、台風18号が近づいているとしながらも、北海道と