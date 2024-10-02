大手不動産の大東建託が「街の魅力度＆自治体ブランドランキング」を発表しました。街の魅力度が2023年21位だった鹿児島県。2024年はどうだったのでしょうか？大東建託は2日、全国の20歳以上の男女、18万人以上に調査した「街の魅力度＆自治体ブランドランキング」を発表しました。街の住み心地などを多角的に評価する「街の魅力度ランキング」では、鹿児島県は2023年の21位から順位を下げ26位となりました。2023年より順位