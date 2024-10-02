EPEIOS JAPANは10月1日に、「国際コーヒーの日」に合わせてフランスのアーティストCHANOIR（シャノワール）氏と限定コラボレーションした、ドリップケトル「EPEIOS Fine＆Flow ドリップケトル“Art de Paris”」（EPCP005）の予約販売を、公式オンラインショップにて開始した。価格はオープンで、実勢価格は2万4200円前後。限定数は500個で、11月中下旬頃の発売を予定している。●幸運や守護を象徴する招き猫などを意識今回のC