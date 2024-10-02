2日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比130円高の3万7880円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万7808.76円に対しては71.24円高。出来高は3437枚となっている。 TOPIX先物期近は2652.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.54ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物