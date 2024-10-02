10月は、乳がんの早期発見・早期治療の大切さを訴える「ピンクリボン月間」です。県庁では2日、ピンクリボンツリーの設置セレモニーが行われました。セレモニーには、塩田知事や乳がん検診の啓発活動を行う団体などが参加しました。(NPO法人ピンクリボンかごしま帖佐理子理事長)「100人の乳がんの患者さんがいたらそのうちの一人は男性。男性でも女性でも普段から自分の体のことに気をつけてもらいたい」