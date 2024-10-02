Photo: Artem Golub / Gizmodo US 8月に発表、9月に発売されたGoogle（グーグル）の新型イヤホン「Pixel Buds Pro 2」。Googleイヤホンでは初めてTensorチップを搭載した完全ワイヤレスイヤフォン。発売前にもちょい触りしていた米Gizmodoですが、今度はデモ会場を出て1週間ほど普段使いした感想を公開。操作性に注目です！Google Pixel Buds Proがリリースされて2年。先月のMade by Google