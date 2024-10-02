熊本県は1日、インフルエンザにより今シーズン初めて小中学校3校が休校や学年閉鎖となったと発表しました。熊本県によりますと、インフルエンザのため、1日から山都町の清和中学校が休校、苓北町の志岐小学校と坂瀬川小学校が学年閉鎖となっています。 県内では9月22日まで、医療機関一定点あたりのインフルエンザの報告数は0.09人で、全国平均よりは少ないものの前の週より増加しています。熊本県は手洗いなどの対策を呼