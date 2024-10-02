ローソンは9月30日より、大谷翔平選手のMLB公式ライセンスグッズ『MLB公式 大谷翔平 缶&ペットボトルクーラー』を販売している。『MLB公式 大谷翔平 缶&ペットボトルクーラー』(左)FRONT、(右)BACK史上初「50-50」の大記録を樹立するなど、MLBのスーパースターとなった大谷翔平選手。そんな大谷選手のMLB公式ライセンスグッズ『MLB公式 大谷翔平 缶&ペットボトルクーラー』が、このほどローソンに登場。350ml缶やペッ