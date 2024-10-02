石破首相は、官邸で日銀の植田総裁と会談し、政府と日銀が緊密に連携していくことを確認しました。日銀・植田総裁：政府と日本銀行は緊密に連携していくという認識で一致したところでございます。植田総裁は、石破首相に対し、日銀の金融政策は「極めて緩和的な状態で、我が国経済をしっかりと支えていく状態にある」と述べました。そして、「経済・物価が見通し通り実現していくか丁寧に見ていきたい」と述べ、政府と日銀の緊密な