中東ではイスラエルとレバノンが対立していて、イスラエルは、レバノンへの空爆でイスラム教シーア派組織ヒズボラのナスララ師の殺害、さらには地上侵攻を行うなど、激しい攻撃を続けています。こうした緊迫した情勢が続く中、日本時間の2日未明、ヒズボラの後ろ盾となっているイランが、イスラエルに向け200発近いミサイル攻撃を行いました。どうして、このタイミングでイランが攻撃を行ったのか。中東での紛争拡大が懸念される状