「ミス・ワールド2024」日本代表選考会が2日、都内で開催され、東京都出身で京大大学院生の冨田キアナさん（27）が日本代表に輝いた。冨田さんは「私が今まで掲げてきたミス・ワールドへの思いが、ついに日本代表としてかなえられる時が来たと思い、ホッとした気持ち」と語った。冨田さんはケンブリッジ大学大学院アジア・中東学研究科で日本文化を研究し、20年に修士号を取得。現在は京大大学院で防災や減災についての研究を行っ