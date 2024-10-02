セレクトセールで高値取引されたヒシアマン(牡2、美浦・堀宣行厩舎)が、サウジアラビアロイヤルカップ(2歳・GIII・芝1600m)で重賞初制覇を狙う。 ヒシアマンは父モーリス、母アシュリン、母の父マンハッタンカフェの血統。母はJRAで2勝。祖母のアンティックドールは同じく1勝。近親にはベガやアドマイヤベガ、アドマイヤドンやハープスターなど、GI馬がズラリと並ぶ。この血統が高く評価されて