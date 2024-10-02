【VALENTINO BEAUTY（ヴァレンティノ ビューティ）】から、新たなアイコンとなるリップスティック「スパイク ヴァレンティノ」が10月4日（金）に発売されます。日常をスパイクアップするような高感度なパッケージはもちろん、使い心地にもこだわり抜いたアイテムは、メイクのモチベーションが高まること間違いなし。しっとりと潤うクリーミーマットな付け心地と高発色な13色のラインナップで、大人