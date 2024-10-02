米津玄師（Photo by 堀越照雄） 米津玄師が、Netflixシリーズ『さよならのつづき』の主題歌「Azalea」を書き下ろしたことが発表された。２日公開された予告編で楽曲の一部が解禁された。合わせて、米津玄師の新たなアーティスト写真も公開された。【動画】『さよならのつづき』 予告編 - Netflix 最新アルバム「LOST CORNER」がロングヒットを続けているなか、新曲情報が公開された。新曲のタイトルは「Azalea」（