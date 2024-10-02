長編デビュー作『空（カラ）の味』が第10回田辺・弁慶映画祭で弁慶グランプリ・女優賞・市民賞・映検審査員賞と史上初の4冠に輝いた塚田万理奈監督によるオムニバス映画、『満月、世界』が公開になりました。このオムニバス映画『満月、世界』は、塚田監督の地元長野で10年かけて16mmフィルムで撮影中の劇映画『刻（トキ）』の制作過程で生まれた『満月（ミツキ）』と『世界』を合わせたもので、それまで自分のことをテーマに映画