ビー・エム・ダブリューは2日、ミドルクラスセダン『BMW 5シリーズ』にハイパフォーマンスモデル『BMW M5』を追加し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。【写真130枚以上】カッコイイ大人のスポーツカー…『BMW M5』内外装全部見せ『BMW M5』は、1984年に初代が登場して以来、プレミアムセグメントにおける高性能セダンとして進化を続けてきた。新型モデルはBMW M初のプラグイン・ハイブリッドシステム「M HYBRIDシステ